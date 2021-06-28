2021-06-28T11:09:19+03:00
2021-06-28T11:09:19+03:00
2021-06-28T11:09:19+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210628/834049776.html
Эксперт дал прогноз по курсу биткоина
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс биткоина к вечеру понедельника может удержаться у уровня в 35 тысяч долларов, игроки крипторынка будут проявлять осторожность, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра... ПРАЙМ, 28.06.2021
прогноз, биткоин, криптовалюты, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83326/05/833260569.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83326/05/833260569.jpg
https://1prime.ru/images/83326/05/833260568.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83326/05/833260568.jpg
https://1prime.ru/images/83326/05/833260556.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83326/05/833260556.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210628/834046499.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника может удержаться у уровня в 35 тысяч долларов, игроки крипторынка будут проявлять осторожность, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.44 мск цена биткоина поднимается на 5,05% за последние сутки, до 35,156 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин поднимается в цене на 4,94% и стоит 35,082 тысячи долларов.
"Крипторынок продолжает оставаться в ситуации ожидания дальнейшего снижения курса первой криптовалюты, однако это снижения стало заметно слабее по сравнению с апрелем или маем текущего года. Его участники не склонны перекладывать свои просчеты на кого-либо вовне, поэтому сдержанно воспринимают текущую ситуацию. Сегодня, 28 июня, курс биткоина продолжит колебаться, оставаясь примерно на том же уровне, но стремясь достичь уровня в 35 тысяч долларов", — сказал эксперт.