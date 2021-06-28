МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника может удержаться у уровня в 35 тысяч долларов, игроки крипторынка будут проявлять осторожность, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. В Великобритании крупную криптобиржу признали незаконной

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.44 мск цена биткоина поднимается на 5,05% за последние сутки, до 35,156 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин поднимается в цене на 4,94% и стоит 35,082 тысячи долларов.

"Крипторынок продолжает оставаться в ситуации ожидания дальнейшего снижения курса первой криптовалюты, однако это снижения стало заметно слабее по сравнению с апрелем или маем текущего года. Его участники не склонны перекладывать свои просчеты на кого-либо вовне, поэтому сдержанно воспринимают текущую ситуацию. Сегодня, 28 июня, курс биткоина продолжит колебаться, оставаясь примерно на том же уровне, но стремясь достичь уровня в 35 тысяч долларов", — сказал эксперт.