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Эксперт рассказал о колебаниях курса биткоина
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Крипторынок ориентируется на рост, однако настроения игроков пока сдержанные, и курс биткоина в среду продолжит колебаться в районе 35 тысяч долларов, — такое мнение высказал РИА... ПРАЙМ, 30.06.2021
биткоин, криптовалюты, торги, новости, финансы, криптовалюты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Крипторынок ориентируется на рост, однако настроения игроков пока сдержанные, и курс биткоина в среду продолжит колебаться в районе 35 тысяч долларов, — такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Сегодня участники крипторынка стали проявлять несколько большую активность, подталкивая бычий тренд рынка. Проявляя пока еще сдержанный оптимизм, рынок ориентируется на рост. Но, несмотря на это, курс биткоина сегодня, 30 июня, продолжит колебания возле отметки в 35 000 долларов за монету", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.08 мск цена биткоина росла на 1,12% за последние сутки — до 35,045 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также сдержанно рос — на 1,17%, до 35,007 тысячи долларов.