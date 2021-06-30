МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Крипторынок ориентируется на рост, однако настроения игроков пока сдержанные, и курс биткоина в среду продолжит колебаться в районе 35 тысяч долларов, — такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Эксперты сравнили криптовалюту с крысиным ядом

"Сегодня участники крипторынка стали проявлять несколько большую активность, подталкивая бычий тренд рынка. Проявляя пока еще сдержанный оптимизм, рынок ориентируется на рост. Но, несмотря на это, курс биткоина сегодня, 30 июня, продолжит колебания возле отметки в 35 000 долларов за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.08 мск цена биткоина росла на 1,12% за последние сутки — до 35,045 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также сдержанно рос — на 1,17%, до 35,007 тысячи долларов.