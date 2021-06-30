МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России в июле оценит системные риски вложений российских физических и юридических лиц в криптовалюту, сообщил регулятор.

"Июль — оценка рисков использования криптовалют. Обследование проводится с целью получения информации о трендах для оценки системных рисков в связи с вложениями российских физических и юридических лиц в криптовалюту", — говорится в материалах ЦБ.

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Также в перечень организаций, которые будут участвовать в анализе, входят платежные системы "Мир", Visa и Mastercard, а также электронные платежные системы — ЮMoney, WebMoney, Robokassa, Qiwi, "Юнистрим" и Western Union.

Банк России выступает против использования криптовалют для расчетов внутри страны, поскольку они не обеспечены государством. В России закон запрещает компаниям и физлицам использовать цифровую валюту для оплаты товаров и услуг.