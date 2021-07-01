МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость первой криптовалюты снижается после того, как 29 июня она не смогла закрепиться выше 36 тысяч долларов. О том, что же происходит с котировками актива и какие существуют варианты дальнейшего развития событий, рассказал РБК со ссылкой на своих экспертов.

Они отмечают, что котировки первой криптовалюты начали падать после того, как вчера днем они поднимались до 36,6 тысяч долларов. Рыночная капитализация актива вновь опустилась до 643 миллиардов долларов, а его доля на рынке составила 44,6%.

Кратковременный рост цены BTC был во время вечера в США, когда ликвидности мало, а Китай спит. Такое мнение высказал CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. Он охарактеризовал это как попытку "китов" развернуть рынок. "Однако тенденция остается направленной вниз, следующий уровень для биткоина составит 28 тысяч. Нельзя назвать текущую ситуацию "криптозимой", потому что это падение на 50% от очень перекупленных уровней", — отметил он. Эксперт рассказал о колебаниях курса биткоина

CEO криптобиржи EXMO Сергей Жданов сказал, что на четырехчасовом графике цена биткоина как бы "зажата" между ключевыми скользящими средними с периодами 50 и 200. "В данном случае, МА 200 выступает сопротивлением, что соответствует примерно уровню 36 тысяч, а МА 50 — поддержке в районе 34 тысяч долларов. Неудачная попытка пробить уровень в 36 тысяч долларов не сопровождалась агрессивной распродажей", — подчеркнул эксперт. Жданов пояснил, что это может говорить о выжидательной позиции игроков.

"Пробой одной из двух МА определит движение либо к верхней границе широкого бокового диапазона в район 42-40 тысяч долларов, либо нижнего в район 30 тысяч долларов", — спрогнозировал эксперт.

CEO Cryptorg.exchange Андрей Подолян, в свою очередь, рассказал что воспринимает любой откат как "возможность для покупок", так как согласно накопительной модели Вайкоффа, биткоин может двигаться в сторону 37-39 тысяч долларов. Подолян прогнозирует небольшой откат и далее движение к 42 тысячам долларов или даже 47 тысячам.