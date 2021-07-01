МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. С марта этого года число открытых позиций по опционам на самую популярную криптовалюту на бирже деривативов Deribit снизилось более чем в два раза.

Как пишет Coindesk, интерес к опционам на биткоин снизился до минимального уровня с октября 2020 года.

Об этом рассказал коммерческий директор биржи криптовалютных деривативов Deribit Луук Страйерс.

Он отметил, что на это указывает рекордное падение объемов торгов опционами на биткоин.

"Интерес и объем снизились как в долларах, так и в биткоинах в последние недели из-за общего медвежьего настроения, вызванного жесткими мерами регулирования Китая и другими факторами", — цитата по РБК.

Страйес уверен, что по состоянию на 28 июня число открытых позиций по опционам на биткоин на Deribit упало до минимального значения с октября прошлого года. Это 120 тысяч цифровых монет ($4 миллиарда по курсу на 1 июля 2021 года).

В конце марта этот показатель превышал 250 тысяч биткоинов или по современному курсу — $8,3 миллиарда.

Аналогичное снижение зафиксировали специалисты и на других площадках.