МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина может немного подняться в пятницу и достигнуть значения 33,3 тысячи долларов за монету, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Интерес к опционам на биткоин упал до самого низкого за 2021 год уровня

"Крипторынок продолжает надеяться на укрепление курсовой стоимости первой криптовалюты. И хотя к утру 2 июля биткоин продолжил вчерашнюю отрицательную корректировку, психологический фон его участников говорит о том, что к концу дня можно ожидать небольшой подъем его стоимости и фиксирование ее значений на уровне 33 300 долларов за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.44 мск цена биткоина снижается на 3,93% за последние сутки, до 32,863 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также пока теряет в цене — 3,76% и стоит 32,887 тысячи долларов.