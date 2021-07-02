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Эксперт ожидает роста биткоина в пятницу
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Курс биткоина может немного подняться в пятницу и достигнуть значения 33,3 тысячи долларов за монету, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных... ПРАЙМ, 02.07.2021
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина может немного подняться в пятницу и достигнуть значения 33,3 тысячи долларов за монету, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Крипторынок продолжает надеяться на укрепление курсовой стоимости первой криптовалюты. И хотя к утру 2 июля биткоин продолжил вчерашнюю отрицательную корректировку, психологический фон его участников говорит о том, что к концу дня можно ожидать небольшой подъем его стоимости и фиксирование ее значений на уровне 33 300 долларов за монету", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.44 мск цена биткоина снижается на 3,93% за последние сутки, до 32,863 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также пока теряет в цене — 3,76% и стоит 32,887 тысячи долларов.