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Китайцы начали массово избавляться от видеокарт
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Бум продажи компьютерных видеоускорителей начался на вторичном рынке Китая. В последние годы их очень часто использовали не по прямому назначению, а для майнинга криптовалют... ПРАЙМ, 02.07.2021
китай, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бум продажи компьютерных видеоускорителей начался на вторичном рынке Китая. В последние годы их очень часто использовали не по прямому назначению, а для майнинга криптовалют. Согласно информации местных СМИ, на рынок выбрасываются оптовые партии. Об этом сообщает HKEPC Hardware.
Издание пишет о том, что в Сети можно встретить объявления о продаже как маломощных AMD Radeon RX 470, так и топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Причём все они отпускаются по заниженной цене. Сами майнеры объясняют это тем, что власти КНР начали борьбу с распространением криптовалют. К тому же курсы основных цифровых платёжных средств в последнее время упали.
Видеокарты, задействованные на китайских фермах по добыванию криптовалюты, уже можно встретить на eBay и других торговых площадках. Однако, как предупреждают местные СМИ, такое приобретение связано с огромными рисками: видеокарты используются на пределе своих возможностей, что приводит к непредсказуемому остаточному ресурсу. Буквально за несколько месяцев работы на ферме видеокарта теряет ресурса ровно столько, сколько бы обычный геймер использовал в течение четырёх лет.