МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бум продажи компьютерных видеоускорителей начался на вторичном рынке Китая. В последние годы их очень часто использовали не по прямому назначению, а для майнинга криптовалют. Согласно информации местных СМИ, на рынок выбрасываются оптовые партии. Об этом сообщает HKEPC Hardware. Эксперт ожидает роста биткоина в пятницу

Издание пишет о том, что в Сети можно встретить объявления о продаже как маломощных AMD Radeon RX 470, так и топовых Nvidia GeForce RTX 3090. Причём все они отпускаются по заниженной цене. Сами майнеры объясняют это тем, что власти КНР начали борьбу с распространением криптовалют. К тому же курсы основных цифровых платёжных средств в последнее время упали.

Видеокарты, задействованные на китайских фермах по добыванию криптовалюты, уже можно встретить на eBay и других торговых площадках. Однако, как предупреждают местные СМИ, такое приобретение связано с огромными рисками: видеокарты используются на пределе своих возможностей, что приводит к непредсказуемому остаточному ресурсу. Буквально за несколько месяцев работы на ферме видеокарта теряет ресурса ровно столько, сколько бы обычный геймер использовал в течение четырёх лет.