МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Заметных падений курса биткоина в ближайшее время ожидать не стоит, а к вечеру понедельника стоимость криптовалюты может даже превысить 35 тысяч долларов, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

По мнению эксперта, психологический фон крипторынка продолжает оставаться напряженным, несмотря на снижение волатильности курса самой популярной криптовалюты.

"Есть основания предполагать, что ситуация достигла дна, и в ближайшее время резких и сильных падений курса мы не ожидаем. Более того, к концу понедельника 5 июля курс биткоина, вероятно, сможет преодолеть отметку в $35 000 за монету", — ожидает Панушкин. Эксперт рассказал, из каких бумаг составить портфель этой осенью

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.23 мск цена биткоина снижалась на 2,29% за последние сутки, до 34330 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — 2,53% и стоит 34325 долларов.