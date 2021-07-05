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Биткоин к вечеру может преодолеть отметку в $35 тысяч, ожидает эксперт
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Заметных падений курса биткоина в ближайшее время ожидать не стоит, а к вечеру понедельника стоимость криптовалюты может даже превысить 35 тысяч долларов, такое мнение высказал... ПРАЙМ, 05.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Заметных падений курса биткоина в ближайшее время ожидать не стоит, а к вечеру понедельника стоимость криптовалюты может даже превысить 35 тысяч долларов, такое мнение высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По мнению эксперта, психологический фон крипторынка продолжает оставаться напряженным, несмотря на снижение волатильности курса самой популярной криптовалюты.
"Есть основания предполагать, что ситуация достигла дна, и в ближайшее время резких и сильных падений курса мы не ожидаем. Более того, к концу понедельника 5 июля курс биткоина, вероятно, сможет преодолеть отметку в $35 000 за монету", — ожидает Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.23 мск цена биткоина снижалась на 2,29% за последние сутки, до 34330 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — 2,53% и стоит 34325 долларов.