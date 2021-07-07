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https://1prime.ru/cripta/20210707/834137529.html
СМИ: первая в мире карта с кешбэком в биткоинах выпущена в США
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Компания BlockFi, оказывающая услуги в области криптовалют, вместе с платежным сервисом Visa запустила первую в мире карту с кешбэком в биткоинах, сообщает журнал Forbes... ПРАЙМ, 07.07.2021
кешбэк, криптовалюта, пластиковая карта, новости, финансы, криптовалюты, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Компания BlockFi, оказывающая услуги в области криптовалют, вместе с платежным сервисом Visa запустила первую в мире карту с кешбэком в биткоинах, сообщает журнал Forbes.
"Компания BlockFi… во вторник запустила первую в мире кредитную карту с криптовалютным кешбэком совместно с Visa для клиентов в США", — пишет издание со ссылкой на сообщение BlockFi.
По словам гендиректора BlockFi Зака Принса (Zac Prince), ожидается, что клиенты, которые сейчас находятся в списке ожидания на получение карт, получат их примерно в конце июля.
Кешбэк для держателей карт BlockFi's Rewards Visa Card составит 1,5% за каждую покупку, при этом вознаграждение увеличится до 2% на каждый доллар, потраченный сверх 50 тысяч долларов за год. Новые клиенты будут получать кешбэк в 3,5% в течение первых 90 дней или до тех пор пока сумма их биткоинов не достигнет 100 долларов.