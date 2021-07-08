МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs прогнозируют, что Ethereum станет доминирующим средством сбережения и опередит биткоин по рыночной капитализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

В банке считают, что на данный момент альткоин имеет самый высокий потенциал использования, так как блокчейн Ethereum считается самой популярной платформой для разработки смарт-контрактов. Граждан научили, как без хлопот получить двойной годовой доход

Согласно данным CoinGecko на 7 июля, капитализация биткоина составляет 653 миллиарда долларов. Рыночная капитализация Ethereum превышает 278 миллиарда долларов.

Аналитики также говорят о том, что ни Ethereum, ни биткоин не смогут в ближайшем будущем опередить золото, так как высокая волатильность не позволит криптовалютам стать безопасным активом. "Золото конкурирует с криптовалютой в той же степени, в какой оно конкурирует с другими рискованными активами, такими как акции и циклические товары. Мы рассматриваем золото как защитное хеджирование инфляции, а криптовалюту — как хеджирование инфляции риска", — пояснили в Goldman Sachs.

Напомним, что в июне аналитики Bloomberg уже утверждали, что Ethereum превзойдет биткоин по рыночной капитализации. По их мнению, альткоин, в отличие от главной криптовалюты, можно использовать не только как "хранилище стоимости". Аналитики отмечают, что Ethereum из обычной цифровой монеты вырос в целую экосистему.

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