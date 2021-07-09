МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина в пятницу может снизиться до 32,5 тысячи долларов за монету, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Хакеры атаковали сайт Bitcoin.org и потребовали выкуп в криптомонетах

"Наметившаяся в начале недели стабилизация и небольшой подъем курса биткоина продержались очень недолго, снова спровоцировав у участников рынка подавленное настроение в отношении первой криптовалюты. Это определит дальнейшее медленное снижение биткоина, который к концу дня 9 июля может опуститься до 32 500 долларов за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.42 мск цена биткоина снижается на 1,25% за последние сутки, до 32,859 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного теряет в цене — 0,94% и стоит 32,844 тысячи долларов.