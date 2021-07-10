МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Заместитель председателя регулятора Фань Ифэй назвал биткоин и стейблкоины угрозой для финансовой системы. Об этом сообщает РБК.

Издание отмечает, что день назад биткоин уже падал до 32,2 тысяч долларов. Причем произошло это после того, как заместитель председателя Народного банка Китая Фань Ифэй в ходе брифинга Государственного совета КНР назвал биткоин и стейблкоины "спекулятивными активами, которые угрожают безопасности финансовой системы и социальной стабильности". По словам Ифэя, именно угрозы, исходящие от первой криптовалюты и стейблокинов, стали причиной введения ограничительных мер. Банк России не намерен легализовывать биткоин

"Нас по-прежнему очень беспокоит этот вопрос, поэтому мы приняли некоторые меры", — сказал замглавы Народного банка КНР.

Напомним, что призывы к введению жестких ограничений в отношении майнинга и криптотрейдинга прозвучали от китайских властей еще в середине мая. Тогда биткоин торговался на уровне 40 тысяч долларов. В июне четыре провинции Китая полностью запретили майнинг криптовалют, а банкам и другим финансовым организациям КНР запретили проводить операции, связанные с цифровыми активами.

В результате этого более 70% майнеров были вынуждены отключить оборудование для переезда в другие страны. Хешрейт главной криптовалюты за месяц снизился более чем на 50%. На фоне этого биткоин за два месяца подешевел на 20%. 22 июня криптовалюта впервые с января опускалась до отметки в 28,8 тысяч долларов.