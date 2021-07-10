МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Спрос на биткоины будет падать по мере введения в оборот цифрового юаня. Об этом сообщает информационное агентство REGNUM со ссылкой на слова доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что биткоин упал в цене до 32,2 тысяч долларов после того, как зампред Народного банка Китая Фань Ифэй назвал биткоин спекулятивным активом, угрожающим безопасности финансовой системы и социальной стабильности. В Китае биткоин назвали "спекулятивным активом"

Скрыль отметила, что "Китай последовательно и уверенно вытесняет децентрализованные валюты со своего рынка. Криптовалюты опять оказались под давлением официальных властей Китая, и биткоин прошел испытание, обновив критический уровень ниже 30 000 долларов. Прошедшая распродажа биткоина напомнила многим игрокам, что в Китае любые операции с биткоином находятся под запретом в виду того, что биткоин является сверхспекулятивным активом, который может в любой момент дестабилизировать финансовую систему страны, а также с помощью биткоина осуществляется большая часть вывода денежных средств из Китая, минуя налоговые барьеры".

Как полагает эксперт, по мере успешного введения в свободное хождение цифрового юаня спрос на децентрализированную валюту будет падать.

"Вслед за сокращением спроса со стороны китайских игроков на крипторынке, а их количество превалирует среди держателей цифровой валюты, упадут котировки в первую очередь биткоина как самой переоцененной из всех сегодня", — резюмировала экономист.