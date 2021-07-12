МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Нет смысла покупать сейчас биткоин, криптовалюта может обвалиться до 10 тысяч долларов в ближайшее время, спрогнозировал председатель совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд в интервью CNBC.

"Глядя на историю криптовалют и судя по тому, на каком этапе мы сейчас, мне, правда, кажется, что речь, вероятно, идет об обвале, и обвал может означать падение на 70–80%, что, скажем так, соответствует где-то $10000–15000", — считает собеседник телеканала. Поэтому он считает, что сейчас не время покупать биткоин и держать его в портфеле.

Биткоин уже потерял в цене, снизившись с рекордных 60 тысяч долларов до 33,5 тысяч долларов. Падение, в частности, было спровоцировано китайскими регуляторами.

Весной Майнерд выразил мнение в твите, что "криптовалюта оказалась тюльпаноманией", сравнив биткоин с пузырем 17 века, который был связан с торговлей луковицами тюльпанов.