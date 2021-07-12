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Биткоин в понедельник будет торговаться у $34 тысяч, считает эксперт
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Курс биткоина к вечеру понедельника останется у отметки 34 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома",... ПРАЙМ, 12.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника останется у отметки 34 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
Как отмечает эксперт, сегодня крипторынок остаётся относительно стабильным и претерпевает лишь невысокую волатильность.
"Многие его участники испытывают сильную подавленность и неуверенность в хороших перспективах – первая криптовалюта продолжает нисходящий тренд. По нашим оценкам, ситуация останется такой же в течение дня и к вечеру 12 июля курс биткоина будет составлять $34 000 за монету", — пояснил Панушкин.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.09 мск цена биткоина растет на 1,74% за последние сутки, до 34251 доллара.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного прибавляет в цене — 1,85% и стоит 34257 долларов.