МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника останется у отметки 34 тысячи долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

Как отмечает эксперт, сегодня крипторынок остаётся относительно стабильным и претерпевает лишь невысокую волатильность.

"Многие его участники испытывают сильную подавленность и неуверенность в хороших перспективах – первая криптовалюта продолжает нисходящий тренд. По нашим оценкам, ситуация останется такой же в течение дня и к вечеру 12 июля курс биткоина будет составлять $34 000 за монету", — пояснил Панушкин. В Китае биткоин назвали "спекулятивным активом"

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.09 мск цена биткоина растет на 1,74% за последние сутки, до 34251 доллара.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного прибавляет в цене — 1,85% и стоит 34257 долларов.