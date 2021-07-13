МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем первой криптовалюты на торговых площадках возвращается к показателям апреля, когда актив установил исторический максимум вблизи 65 тысяч долларов. Как сообщает РБК со ссылкой на аналитическую компанию Glassnode, пользователи криптобирж ежедневно выводят по 2 тысячи биткоинов на сумму свыше 66 миллионов долларов на внешние кошельки. Биткоин в понедельник будет торговаться у $34 тысяч, считает эксперт

Она опубликовала отчет, по информации которого видно, что которому отток криптовалюты с торговых площадок наблюдается с конца мая. Объем биткоинов на криптобиржах возвращается к показателям апреля, когда был установлен ценовой максимум вблизи 65 тысяч долларов.

В Glassnode отмечают, что рост котировок биткоина сопровождался с выводом криптовалюты с бирж. В мае инвесторы начали отправлять свои монеты на биржи для продажи, тогда как цена актива начала падать, а 22 июня в моменте она опускалась ниже 29 тысяч долларов.

Аналитики сообщили, что пользователи стали активнее переводить средства в проекты из сферы децентрализованных финансов (DeFi). С 26 июня объем средств в DeFi вырос на 21%, до 111 миллиардов долларов.

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