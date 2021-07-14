2021-07-14T10:13:52+03:00
2021-07-14T10:13:52+03:00
2021-07-14T10:13:52+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210714/834193581.html
Эксперт спрогнозировал курс биткоина на среду
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Нынешнее медленное снижение биткоина сохраняется, в среду курс самой популярной криптовалюты останется около отметки 31,9 тысячи долларов, — такой прогноз дал РИА Новости директор... ПРАЙМ, 14.07.2021
прогноз, криптовалюты, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83242/34/832423455.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/34/832423455.jpg
https://1prime.ru/images/83242/34/832423454.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/34/832423454.jpg
https://1prime.ru/images/83242/34/832423453.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/34/832423453.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210713/834186331.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Нынешнее медленное снижение биткоина сохраняется, в среду курс самой популярной криптовалюты останется около отметки 31,9 тысячи долларов, — такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Сегодня психологический фон крипторынка продолжает оставаться под сильным влиянием медвежьего тренда, сохраняя у участников рынка негативные настроения и поддерживая их в стремлениях поиска новых направлений инвестиций. Этим и определяется текущее плавное снижение курса биткоина, который к концу дня 14 июля сохранит свои значения у границ в $31 900 за монету", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.56 мск цена биткоина снижалась на 3,29% за последние сутки, до 31,895 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 3,51% — до 31,851 тысячи долларов.