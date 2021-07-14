МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Нынешнее медленное снижение биткоина сохраняется, в среду курс самой популярной криптовалюты останется около отметки 31,9 тысячи долларов, — такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Трейдеры выводят с криптобирж биткоины на 66 миллионов долларов в сутки

"Сегодня психологический фон крипторынка продолжает оставаться под сильным влиянием медвежьего тренда, сохраняя у участников рынка негативные настроения и поддерживая их в стремлениях поиска новых направлений инвестиций. Этим и определяется текущее плавное снижение курса биткоина, который к концу дня 14 июля сохранит свои значения у границ в $31 900 за монету", — сказал эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.56 мск цена биткоина снижалась на 3,29% за последние сутки, до 31,895 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 3,51% — до 31,851 тысячи долларов.