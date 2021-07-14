МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина может продолжить снижение и в ближайшее время достигнуть отметки в 30 тысяч долларов, рассказал РИА Новости директор криптобиржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. Эксперт спрогнозировал курс биткоина на среду

Сегодня цена биткоина составляет 31,869 тысячи долларов, за последние сутки первая криптовалюта потеряла 3%. Отсутствие поводов для волатильности делает каждое незначительное движение восприимчивым к распродаже, объясняет эксперт. Из-за этого волатильность еще больше снижается, а биткоин с все большей вероятностью остается в пределах текущих уровней.

"Чтобы преодолеть эти уровни и создать новую тенденцию, криптовалютному рынку нужен сильный импульс… Если "медведи" продолжат контролировать движение цены, инвесторы могут ожидать того, что биткоин протестирует уровень поддержки в 30 000 долларов", — сказал Костарев.

Из событий, повлиявших на динамику курса биткоина, Костарев отметил отчет об инфляции в США. Он показал, что в июне она вновь стала рекордной с 2008 года. Это привело к ослаблению доллара, а также в некоторой степени оказало влияние и на цену биткоина, резюмировал собеседник агентства.