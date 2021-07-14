МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Китай продолжает "завинчивать гайки" для работы майнинговых ферм в стране. Теперь в провинции Аньхой закрывают все фермы по добыче криптовалют из-за перебоев в энергоснабжении, сообщает китайское государственное издание Global Times.

В настоящее время в Китае до 90% майнинг-компаний прекратили работу.

После публикации новости о том, что в провинции Аньхой будут закрыты все майнинг-фермы, курс биткоина опустился ниже $32 тысяч за монету.

Утром 14 июля биткоин в моменте торговался ниже отметки в $31,6 тысячи.

За прошедшие сутки она подешевела на 3,4%. Сейчас — на 15-40 по московскому времени — криптомонета торгуется около $32,35.

Государственная электросетевая корпорация Китая уведомила все регионы страны о необходимости полного прекращения добычи криптовалют, сообщил журналист Вилли Ву.

Сейчас около 90% майнинг-компаний в Поднебесной прекратили работу.

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