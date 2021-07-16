МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. За год — с июля прошлого 2020-го по июль 2021 года объем кибервымогательств и преступлений с цифровыми активами в мире составил как минимум $1 миллиард, пишет газета "Известия" со ссылкой на "Лаборатори. Касперского".

Число крупных атак с шантажом только в 2021году превысил тысячу.

Главные причины такого всплеска активности мошенничества с криптой — подорожание цифровых валют и повышение популярности токенов. Об этом изданию рассказали эк5сперты рынка.

По мнению специалистов, такой тренд в преступном мире продолжится.

Рост курса биткоина с $10 тысяч в начале прошлого года до $58 тысяч к зиме текущего 2021 года спровоцировал и увеличение объема мошенничеств с криптовалютой.

Средняя сумма выкупа по атакам с криптовалютами составляет около $250 тысяч, но часто доходит до $5-10 миллионов.

"Например, сейчас развивается история с нападением на клиентов IT-компании Kaseya, где размер средств, требуемый преступниками, составляет $70 миллионов", — пишет издание.