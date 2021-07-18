МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Майская коррекция криптовалют оказалась точкой отсчета для перехода к медвежьему рынку. На основе данных Forbes можно сделать выводы о ее влиянии не только на крипторынок в целом, но и на состояние отдельных его участников. "РБК-Крипто" сделал анализ состояния крупнейших криптовалютных миллиардеров на 19 мая и 23 июня, отметив при этом, что так как с тех пор цена биткоина и основных альткоинов практически не изменилась, данные подсчеты по-прежнему актуальны. Объем мошенничества с криптовалютой в мире достиг миллиарда долларов

Сообщается, что самые большие суммы в абсолютном долларовом выражении потерял 29-летний основатель консалтинговой компании Alameda Research и биржи FTX, один из самых молодых миллиардеров планеты Сэм Бэнкман-Фрид. Большая часть его состояния хранится в токенах принадлежащей ему биржи FTX. К 10 мая перед коррекцией капитал Бэнкмана-Фрида составлял 16,7 миллиардов долларов, но в результате коррекции он всего лишь за день упал до 11,5 миллиардов долларов. К июню глава FTX лишился еще пары миллиардов, а потери за 2 месяца составили 8,4 миллиардов долларов.

Более 1 миллиарда долларов потеряли другие миллиардеры на рынке криптовалюты: Джед Маккалеб и Крис Ларсен из Ripple в ходе майской коррекции лишились по 1,6 миллиарда долларов и 1,3 миллиарда долларов, состояние CEO Microstrategy Майкла Сэйлора сократилось на 1,5 миллиарда долларов, Брайан Армстронг потерял на падении акций биржи Coinbase 1,6 миллиарда долларов, а Мэтью Росзак стал беднее на 1,1 миллиарда долларов.

Потери Джеда Маккалеба и Криса Ларсена сильно возросли к 23 июня, поскольку основной их капитал находится в альткоине XRP: 3,5 миллиардов долларов и 2,9 миллиардов долларов соответственно.

Чуть меньше потеряли известные криптоинвесторы братья Уинклвоссы, которые являются владельцами криптобиржи Gemini. Если 5 мая братья владели криптоактивами на сумму в 3,8 миллирдов долларов каждый, к 19 мая они потеряли по 900 миллионов долларов, а к 23 июня еще по 200 миллионов долларов. Состояние Уинклвоссов сократилось до 2,7 миллиардов долларов.

Также во время последней коррекциии пострадали Тим Дрейпер (0,7 миллиарда долларов), Фред Эрсам (0,5 миллиарда долларов), Барри Силберт (0,3 миллиарда долларов).

Тем не менее, даже несмотря на серьезные убытки, вышеупомянутые миллиардеры все равно остались намного богаче, чем были до взлета цен на криптовалюты в первые месяцы 2021 года. Суммарная оценка капитала бизнесменов на 19 мая составляла 46,8 миллиардов долларов, что на 25% больше, чем 5 марта.