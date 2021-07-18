МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. За неделю стоимость биткоина снизилась на 5%, опустившись до отметки в 32 тысячи долларов. Цена главной криптовалюты за прошедшие семь дней опускалась до минимального уровня с 26 июня — 31 тысячи долларов. О том, чего стоит ожидать от котировок в ближайшие дни, рассказали эксперты "РБК-Крипто". Подсчитаны убытки инвесторов на фоне падения рынка криптовалют

Сооснователь криптобиржи EXMO Иван Петуховский считает, что в ближайшие дни будет вялое сползание в район 30 тысяч долларов. "В случае, если выйдет новость о продаже инвесторами Grayscale существенной части биткоина, то этот уровень поддержки могут пробить. Если чего-то громкого новостного не будет, то вряд ли будут какие-то активные движения на рынке. Если не будет отскока и возврата выше 32 тысяч долларов, то пойдем на 25 тысяч долларов, там следующий уровень поддержки", — добавил он.

Петуховский также отметил, что исторически август выглядит одним из самый неудачных месяцев для стоимости биткоина, и что в течение июля есть смысл ожидать как минимум торговлю в узком диапазоне, "что мы и наблюдаем вблизи уровня 30 тысяч долларов".

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что котировки биткоина продолжат находиться в рамках диапазона, который сместился в сторону 30-35 тысяч долларов.

"Тем не менее, вполне вероятно, что при пробитии вниз уровня 30 тысяч на недельном графике, цифровое золото направится к отметке 25 тысяч долларов. Этому будут способствовать как технические, так и фундаментальные факторы. Новостной фон по криптовалютам остается крайне напряженным", — подчеркнул он.

Мазур добавил, что основным виновником ослабления позиций BTC является Китай и его меры по запрету криптовалют.

"Биткоин очень зависит от майнинга, поэтому, когда власти КНР начали давление на майнеров — устойчивость биткоина резко пошатнулась. Однако, инвесторы уже приняли неизбежность негатива в Китае и учли все в котировках, поэтому пока поведение главной криптовалюты несколько стабилизировалось", — отметил эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, в свою очередь, считает, что "биткоин на следующей неделе действительно уйдет ниже отметки 30 тысяч долларов, а где остановится, пока сказать сложно".

"Это может быть диапазон 22-24 тысячи долларов за монету или ниже. Исключительно негативный фон сейчас складывается для всего крипторынка, а биткоин падает первым, показывая динамику для большинства остальных валют", — отметил он. Россиян предупредили о новых опасных схемах мошенничества

Эксперт предположил, что, "очевидно, что центральные банки, инициируя создание цифровых аналогов национальных валют, не потерпят конкуренции со стороны децентрализованных криптовалют. И, конечно, разблокировка паев биткоин-фонда Grayscale Bitcoin Trust по истечении шестимесячного периода также способна повлиять на курс". Деев добавил, что на следующей неделе январские паи могут быть проданы на сумму более 1,4 миллиардов долларов, что для общего объема рынка довольно ощутимый объем.

"При появлении негативных для рынка новостей биткоин вполне может упасть до отметки около 20 тысяч долларов", — резюмировал эксперт.

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