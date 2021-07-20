Неизвестные приобрели биткоин почти на миллиард долларов за выходные
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Крупный держатель (или несколько держателей) криптовалюты 16-18 июля приобрел 29,8 тысяч биткоинов на сумму 923,8 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные BitInfoCharts.
Согласно информации сервиса, купленные цифровые монеты были распределены по 18 адресам, на каждом из которых уже хранилось по 8 тысяч биткоинов, приобретенных еще в декабре 2018 года.
В то время стоимость главной криптовалюты составляла 3,9 тысяч долларов за монету. В 2018 году на покупку этих 144 тысяч биткоинов было потрачено 561,6 миллионов долларов. По курсу на 19 июля стоимость этих цифровых монет составляет 4,4 миллиардов долларов (695% прибыли).
12 июля стало известно о переводе 740 биткоинов, находившихся без движения на кошельке некоего держателя с мая 2012 года. Девять лет назад стоимость этих монет составляла 3,7 тысяч долларов (по 5 долларов за BTC), а на момент транзакции — 26,1 миллиона долларов. За 9 лет стоимость цифровых монет выросла в 7 тысяч раз.
Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.
https://1prime.ru/cripta/20210720/834244055.html