МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Крупный держатель (или несколько держателей) криптовалюты 16-18 июля приобрел 29,8 тысяч биткоинов на сумму 923,8 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные BitInfoCharts. Эксперты рассказали, почему биткоин продолжит падать в цене

Согласно информации сервиса, купленные цифровые монеты были распределены по 18 адресам, на каждом из которых уже хранилось по 8 тысяч биткоинов, приобретенных еще в декабре 2018 года.

В то время стоимость главной криптовалюты составляла 3,9 тысяч долларов за монету. В 2018 году на покупку этих 144 тысяч биткоинов было потрачено 561,6 миллионов долларов. По курсу на 19 июля стоимость этих цифровых монет составляет 4,4 миллиардов долларов (695% прибыли).

12 июля стало известно о переводе 740 биткоинов, находившихся без движения на кошельке некоего держателя с мая 2012 года. Девять лет назад стоимость этих монет составляла 3,7 тысяч долларов (по 5 долларов за BTC), а на момент транзакции — 26,1 миллиона долларов. За 9 лет стоимость цифровых монет выросла в 7 тысяч раз.

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