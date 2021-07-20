МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, Mastercard, расширит программу платежных карт для криптовалютных компаний и упростит для партнеров конвертацию криптовалюты в традиционную валюту, говорится в пресс-релизе компании. Неизвестные приобрели биткоин почти на миллиард долларов за выходные

"Mastercard объявила сегодня, что расширит свою программу выпуска платежных карт для криптовалютных кошельков и криптообменников, что упростит партнерам конвертацию криптовалюты в традиционную валюту", — сказано в сообщении.

Mastercard с партнерами, работающими в области криптовалют, Evolve Bank & Trust, Paxos Trust Company и Circle протестируют новую возможность, которая позволить большему количеству банков и криптокомпаний предлагать платежные карты людям, желающим тратить свои цифровые активы везде, где принимается Mastercard.

Mastercard указывает, что сейчас крипто-провайдеры могут столкнуться со сложностями при конвертации валюты, а сотрудничество с Evolve, Paxos и Circle решит эту задачу для всей отрасли.

В феврале Mastercard сообщила, что позволит совершать операции с помощью определенных криптовалют.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.