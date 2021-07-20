БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предлагает обновить правила Евросоюза, таким образом, чтобы можно было лучше контролировать движение криптоактивов, включая биткоин, для борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении ЕК. В частности, Еврокомиссия предлагает запретить в ЕС анонимные электронные кошельки для криптовалют. Еврокомиссия представила меры по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия во вторник представила пакет законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Криптоактивы всё чаще используются для отмывания и других преступных целей, поэтому ряд сегодняшних предложений касается именно таких активов, отмечает ЕК.

"Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят обнаруживать и предотвращать их возможное использование в отмывании денег или финансировании терроризма", — сообщает ЕК.

Еврокомиссия хочет, чтобы полная информация об отправителе и получателе включалась поставщиками платежных услуг по криптоактивам во все их переводы, точно так же, как поставщики таких услуг делают это для электронных переводов. Цель — идентифицировать тех, кто отправляет и получает криптовалюты для возможности отследить подозрительные транзакции и при необходимости заблокировать их, поясняет ЕК.

"Кроме того, анонимные кошельки криптоактивов будут запрещены", — говорится в релизе.