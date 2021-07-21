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Эксперт прогнозирует колебание биткоина около $31 тысячи
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Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — к вечеру среды останется у отметки в 31 тысячу долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных... ПРАЙМ, 21.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — к вечеру среды останется у отметки в 31 тысячу долларов, такой прогноз высказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Психологический фон крипторынка продолжает оставаться в ситуации негативного ожидания, провоцируя некоторых его участников на жесткие эмоциональные всплески. Но эти проявления сейчас не окажут значительного влияния на ситуацию, сохранив курс биткоина к вечеру 21 июля в значениях около $31 000 за монету", — пояснил он.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.35 мск цена биткоина растет на 3,62% за последние сутки, до 30 769 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также прибавляет в цене — 3,51% и стоит 30 739 долларов.