МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал условие, при котором он начнет продавать электрокары за криптовалюту, сообщает Reuters.

Илон Маск назвал условие для "смерти" компании Tesla

"Если это действительно так, то Tesla, скорее всего, вновь будет принимать биткоины", — цитирует Маска агентство.

Tesla объявила о вложении 1,5 миллиардов долларов в биткоины в начале 2021 года и о продажах автомобилей за криптовалюту. В мае Tesla приостанавила прием биткоинов, объяснив это нежеланием поддерживать неэкологически чистые методы добычи криптовалюты.