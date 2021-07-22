Илон Маск рассказал, когда его электрокары можно будет купить за биткоины
Глава компании Tesla Илон Маск рассказал, когда электрокары можно будет купить за биткоины
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МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал условие, при котором он начнет продавать электрокары за криптовалюту, сообщает Reuters.
На конференции B-Word, предприниматель заявил, что при добыче биткоинов все чаще стали использовать возобновляемые источники энергии, а также выразил наджду, что майнинг этой криптовалюты минимум на 50% базируется на зеленой энергетике.
"Если это действительно так, то Tesla, скорее всего, вновь будет принимать биткоины", — цитирует Маска агентство.
Tesla объявила о вложении 1,5 миллиардов долларов в биткоины в начале 2021 года и о продажах автомобилей за криптовалюту. В мае Tesla приостанавила прием биткоинов, объяснив это нежеланием поддерживать неэкологически чистые методы добычи криптовалюты.
https://1prime.ru/cripta/20210722/834265708.html
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