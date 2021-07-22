МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал условие, при котором он начнет продавать электрокары за криптовалюту, сообщает Reuters.

Вывеска автомобильного концерна Tesla в Лос-Анджелесе

Илон Маск назвал условие для "смерти" компании Tesla

На конференции B-Word, предприниматель заявил, что при добыче биткоинов все чаще стали использовать возобновляемые источники энергии, а также выразил наджду, что майнинг этой криптовалюты минимум на 50% базируется на зеленой энергетике.

"Если это действительно так, то Tesla, скорее всего, вновь будет принимать биткоины", — цитирует Маска агентство.

Tesla объявила о вложении 1,5 миллиардов долларов в биткоины в начале 2021 года и о продажах автомобилей за криптовалюту. В мае Tesla приостанавила прием биткоинов, объяснив это нежеланием поддерживать неэкологически чистые методы добычи криптовалюты.

 