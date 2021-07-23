МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Биткоин может вырасти до 33 тысяч долларов в пятницу, однако этот рост рискует оказаться недолгим, такой прогноз РИА Новости дал директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. В Канаде разрабатывают электромобиль, способный майнить криптовалюту

"Сегодня участники крипторынка настроены с большей решительностью взять бычий реванш и переломить стагнирующую биржевую ситуацию первой криптовалюты. Эта решительность вновь может привести биткоин к значениям в 33 000 долларов за монету. Однако, медведи еще сильны, и этот небольшой подъем может оказаться недолговечным", — пояснил эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.48 мск цена биткоина растет на 2,33% за последние сутки, до 32 708 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также прибавляет в цене — 2,39% и стоит 32 644 доллара.