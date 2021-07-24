МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. JPMorgan стал одним из первых крупнейших американских инвестиционных банков, предоставивших своим клиентам доступ к криптовалютным фондам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию издания Business Insider. По информации последнего, финансовые консультанты JPMorgan с 19 июля имеют возможность предлагать своим клиентам инвестиции в четыре фонда Grayscale — Bitcoin Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Trust и Ethereum Classic Trust, а также в фонд Osprey Bitcoin Trust. Илон Маск рассказал, когда его электрокары можно будет купить за биткоины

Отмечается, что возможность инвестировать в криптовалютные фонды получили все клиенты JPMorgan, включая пользователей торгового приложения Chase, клиентов, чьи активы находятся под управлением JPMorgan Advisors, а также сверхбогатых.

21 июля прошла информация о том, что большинство клиентов подразделения по управлению активами и капиталом инвестиционного банка JPMorgan начали рассматривать биткоин как класс активов и хотят в него инвестировать.

РБК напоминает, что еще в конце мая генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон, выступая в Комитете по финансовым услугам палаты представителей США, призвал держаться подальше от криптовалют. Вместе с тем Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.

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