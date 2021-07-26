МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина в понедельник может вырасти до 40 тысяч долларов, однако тренд повышения самой популярной криптовалюты пока неуверенный, сказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

По его словам, психологический фон крипторынка за выходные значительно оживился, и это способствовало началу резкого подъема курса биткоина.

"Сегодня участники рынка испытывают значительно больше оптимизма. Однако, несмотря на возможное преодоление отметки в 40 000 долларов за монету, общий настрой пока не говорит об уверенном положительном бычьем тренде", — сказал эксперт. Минфин отказывается покрывать долги "Россетей" на Северном Кавказе

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск цена биткоина росла на 12,12% за последние сутки — до 38 608 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также дорожает — на 12,28%, до 38 736 долларов.