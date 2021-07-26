МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс биткоина в понедельник может вырасти до 40 тысяч долларов, однако тренд повышения самой популярной криптовалюты пока неуверенный, сказал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
По его словам, психологический фон крипторынка за выходные значительно оживился, и это способствовало началу резкого подъема курса биткоина.
"Сегодня участники рынка испытывают значительно больше оптимизма. Однако, несмотря на возможное преодоление отметки в 40 000 долларов за монету, общий настрой пока не говорит об уверенном положительном бычьем тренде", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск цена биткоина росла на 12,12% за последние сутки — до 38 608 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также дорожает — на 12,28%, до 38 736 долларов.
https://1prime.ru/cripta/20210726/834296495.html
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