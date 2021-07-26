МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Цена биткоина в понедельник впервые с середины июня приблизилась к отметке в 40 000 долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Coindesk. За последние 24 часа на максимуме цифровая валюта торговалась по 39 544 долларов, прибавляя больше 15%. На момент публикации (9:00 МСК) биткоин рос на 12,3% и стоил 38 580 долларов. Биткоин может преодолеть отметку в $40 тысяч, считает эксперт

Как пишет Forbes, криптовалюта растет на фоне слухов о том, что ее в качестве платы за товары вскоре начнет принимать Amazon. Об этом говорит Bloomberg, причем поводом для таких разговоров стало появление на сайте ретейлера вакансии специалиста по блокчейну и цифровым валютам. Согласно объявлению, соискатель должен иметь опыт работы в криптосфере, а также с цифровыми валютами центральных банков. Специалисту предстоит "определять видение и стратегию" блокчейн-направления Amazon.

Представитель Amazon заявил CNBC, что в компании верят, "что будущее будет построено на новых технологиях, позволяющих осуществлять современные, быстрые и недорогие платежи", и надеются "как можно скорее принести это будущее клиентам Amazon".

Ранее глава Twitter Джек Дорси также заявил о своем интересе к к криптосфере. Он отметил, что биткоин станет неотъемлемой частью будущего сервиса микроблогов, и назвал его "лучшим кандидатом" на роль "национальной валюты" интернета.

Незадолго до этого основатель Tesla Илон Маск допустил возобновление приема биткоинов за электромобили его автоконцерна. Для этого, по его словам, не менее половины криптовалюты должно добываться с использованием возобновляемых источников энергии.

Помимо этого, спровоцировать рост цифровой монеты могло и другое обстоятельство. Согласно данным Bybt.com, в понедельник было ликвидировано более 700 миллионов долларов из коротких позиций по биткоину. Это крупнейшая однодневная распродажа за последние три месяца, отмечает Bloomberg.

"Масштабы скачка, вероятно, были обусловлены чрезмерно завышенными шортами", — отметил в разговоре с агентством глава Азиатско-Тихоокеанского отделения криптобиржи Luno в Сингапуре Виджай Айяр. При этом он добавил, что слухи об Amazon, вероятно, тоже сыграли свою роль.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.