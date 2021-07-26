МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли заподозрил власти КНР в желании полностью запретить хранение биткоина и других цифровых валют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на эксклюзивный комментарий Ли. Биткоин может преодолеть отметку в $40 тысяч, считает эксперт

"Последней каплей было бы что-то вроде полного запрета криптовалют. Я оцениваю шансы как 50 на 50", — сказал Ли. Он уверен, что китайские власти объявили войну биткоину в основном из-за нежелания иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом.

Ли также порекомендовал майнерам продать свое оборудование, пока оно сильно не подешевело.

Несмотря на это, предприниматель заявил, что по-прежнему смотрит на будущее биткоина с оптимизмом. Ли полагает, что курс самой популярной криптовалюты в этом году может вырасти до 250 тысяч долларов, а к 2025 году — до одного миллиона долларов. "Успех биткоина никогда не зависел от Китая или от какой-то другой страны", резюмировал криптомиллиардер.