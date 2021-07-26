МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Следующими на крипторынок могут зайти такие же энтузиасты и авантюристы, как Илон Маск. Об этом пишет "РБК-Крипто" со ссылкой на мнение финансового аналитика криптобиржи Currency.com Михаила Кархалева. В эксклюзивном интервью изданию он предположил, что о покупке биткоина могут объявить глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон или основатель Amazon Джефф Безос. Китай обвинили в желании полностью запретить биткоин

"Более серьезные корпорации, такие, как Microsoft, Intel, будут входить на этот рынок одними из последних. У них достаточно серьезные капиталы, которые они могут на рынок принести, и это может оказать давление на котировки в ту или иную сторону. Поэтому они будут где-то посередине либо в конце, когда все с этим рынком станет понятно", — объяснил Кархалев.

По его мнению, следующая волна покупок биткоина крупными корпорациями начнется, когда появятся какие-то определенности по регулированию криптовалют в США, поскольку это передовой рынок и мировой финансовый центр. Также Кархалев отметил, что инвестиционные фонды будут ждать появления ETF на криптовалюту, которые сейчас находятся на рассмотрении у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

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