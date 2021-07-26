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Цена биткоина превысила $40 тысяч впервые с 16 июня
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Стоимость биткоина в понедельник вечером превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance... ПРАЙМ, 26.07.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.10 мск рос в цене на 17,2% — до 40,2 тысячи долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 15,72% — до 39,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Отметку в 40 тысяч долларов биткоин превысил впервые с 16 июня. На минувшей неделе стоимость криптовалюты опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц.