МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник вечером превысила 40 тысяч долларов впервые с 16 июня, свидетельствуют данные торгов. СМИ: Amazon может начать прием платежей в криптовалюте

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.10 мск рос в цене на 17,2% — до 40,2 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 15,72% — до 39,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Отметку в 40 тысяч долларов биткоин превысил впервые с 16 июня. На минувшей неделе стоимость криптовалюты опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые почти за месяц.