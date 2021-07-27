МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Покупка и продажа объектов цифрового искусства с помощью NFT-технологий не урегулирована российским законодательством, но не запрещена, и при сделках нужно руководствоваться действующими нормами и оценивать юридические риски, считают участники заседания комиссии московского отделения Ассоциации юристов России, посвященного новым формам цифрового искусства и их правовым особенностям.

В частности, предупреждают юристы, следует правильно высчитывать налоги, а также избегать подозрений в отмывании денег.

ТОКЕНЫ

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.

Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.

МНЕНИЯ ЮРИСТОВ Цифровые копии шедевров Эрмитажа продадут на криптобирже

"В настоящее время такой объект, как на NFT-токен, не определен в российском праве, однако это не значит, что этот объект является нелегальным, что его оборот в России запрещен. На сегодня российское законодательство в области криптовалют и токенов достаточно сильно развито по сравнению с тем, что было год назад", — отметил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Адвокат Екатерина Ипполитова, в свою очередь, пояснила, что наибольшие риски в уголовно-правовой сфере при структурировании сделок с NFT связаны с требованиями законодательства о борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму.

По ее словам, в случае нарушения прав можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве или нарушении авторских прав.

"Полагаю, что с точки зрения механизмов уголовно-правовой защиты, уголовное законодательство имеет достаточно норм для защиты прав в случае их нарушения. Однако разъяснения регулятора о правовой природе NFT помогут правоприменителям более эффективно защищать права потерпевших уголовно-правовыми механизмами", — сказала Ипполитова.

Юрист Дмитрий Кириллов пояснил, что автором цифрового искусства, проданного с помощью NFT-технологий, следует внимательно относиться к выплате налогов, чтобы не обидеть ни себя, ни государство – законодательство позволяет задекларировать доход и оформить необходимые бухгалтерские документы, несмотря на консервативный подход налогового ведомства.

"Двойственная природа NFT (как самостоятельный криптоактив и как способ закрепления прав на произведение) приводит к тому, что при каждой операции с таким активом для оценки налоговых последствий требуется оценка ряда обстоятельств – правил площадки, на которой выпускается токен, объема передаваемых прав, места заключения сделки, правового статуса автора", — пояснил юрист.

По итогам дискуссии будут сформированы предложения и направлены в Центробанк.