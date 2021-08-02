МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс биткоина к вечеру понедельника вряд ли отойдет от отметки в 39,5 тысячи долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Эксперт предположил, когда исчезнут анонимные криптовалюты

"Несмотря на реально подкрепленную положительную динамику курса биткоина в конце прошедшей недели, крипторынок сегодня переживает некоторое разочарование, видимо, чувствуя избыточность бычьей корректировки. Эта ситуация тормозит рынок и толкает первую криптовалюту вниз. С этим, на наш взгляд, связано и падение курса, который к вечеру понедельника 2 августа продолжит оставаться возле значений в $39 500 за монету", — пояснил эксперт.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.57 мск цена биткоина снижается на 3,74% за последние сутки, до 40 118 долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также дешевеет — на 3,88% и стоит 40 112 долларов.

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