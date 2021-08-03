МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В июле добыча Ethereum принесла 1,03 миллиард долларов и оказалась прибыльнее майнинга биткоина третий месяц подряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Block. Эксперт назвала самые перспективные криптовалюты

Впервые в истории добыча альткоина оказывается прибыльнее майнинга главной криптовалюты столь долго. В июле майнеры биткоина заработали 971,8 миллионов долларов, что на 16% больше, чем в июне.

В июне добыча крупнейшего по капитализации альткоина принесла 1,1 миллиарда долларов против 839 милионов долларов, заработанных майнерами биткоина. В мае майнерам Ethereum удалось заработать 2,35 миллиарда долларов, что на 900 миллионов больше больше, чем майнерам биткоина.

Отмечается, что за июнь общая выручка майнеров биткоина и Ethereum снизилась на 42% и 53% соответственно по сравнению с маем. Это произошло в результате крупнейшего в истории снижения хешрейта, которое было спровоцировано запретом майнинга в Китае. В конце июля хешрейт биткоина начал восстанавливаться.

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