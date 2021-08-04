МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. За последние две недели стоимость биткоина выросла на 23%. Как отмечают эксперты, цена главной криптовалюты восстанавливается после обвала в середине мая, когда ее курс снижался более чем на треть в течение суток. В середине апреля биткоин достигал исторического максимума на отметке 64,3 тысячи долларов. На 11.32 МСК 4 августа цена биткоина составляет 37 678 долларов. Об этом сообщает РБК. Биткоин может подешеветь до $37 тысяч к вечеру среды, считает эксперт

Издание напоминает, что ранее основатель Pantera Capital Дэн Морхед в интервью Yahoo Finance высказал мнение, что биткоин на данный момент выглядит недооцененным. Согласно прогнозу Морхеда, в течение десяти лет главная криптовалюта может подорожать до 700 тысяч долларов (рост 1742% с текущих уровней). Глава Pantera Capital подчеркнул, что через десять лет биткоин будет использовать каждый владелец смартфона.

Похожий прогноз в конце июля делал сооснователь Digital Assets Data (дочерняя компания NYDIG) Майк Альфред. По его мнению, через десять лет цена биткоина вырастет до 1 миллиона долларов.

Финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев считает, что вероятность того, что через десять лет биткоин будет стоить 700 тысяч долларов, существует. По его мнению, популярность биткоина продолжает расти, а по мере адекватного регулирования крипторынка на него зайдут еще больше игроков.

"Развитие технологий и различных блокчейн-проектов сделают работу с биткоином проще и, возможно, быстрее", — добавил Кархалев.

Помимо этого, эксперт напомнил, что мало кто из аналитиков мог спрогнозировал рост биткоина до 64,3 тысяч долларов весной 2021 года. Кархалев считает, что история с запретом майнинга в Китае и обвалом котировок в мае показала, что не стоит забывать и про риски.

"Я пока склоняюсь к тому, что в теории биткоин может стоить 500 000 долларов, вопрос только в каких долларах, цифровых или обыкновенных", — резюмировал он.

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