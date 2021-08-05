МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Знаменитый финансист и сооснователь инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио называет биткоин "цифровой версией золота", однако все же предпочитает драгметалл в физической форме. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на интервью 72-летнего миллиардера.

Далио перечислил несколько причин, которые, по его мнению, делают биткоин менее привлекательным, чем золото:

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ БИТКОИНА

Ранее в этом году Далио признался, что у него есть немного биткоинов. Он не уточнил, сколько конкретно, однако добавил, что для него это "просто способ диверсифицировать портфель и защитить активы от инфляции". Но если перед ним встанет проблема выбора, сказал эксперт, то он, не сомневаясь, предпочтет золото. "Этот актив уже не одно столетие помогает сохранять богатство и его можно очень быстро конвертировать в деньги по вполне предсказуемой цене. Биткоин же слишком волатилен для этих целей", — пояснил Далио. Аналитик объяснил, почему биткоин подорожает в долгосрочной перспективе

БИТКОИН МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ

Финансист считает, что регуляторная неопределенность — еще одно очко не в пользу криптовалюты. По словам Далио, федеральное правительство может запретить биткоин, и угроза действительно реальная.

Миллиардер сослался на прецедент почти столетней давности: в 1934 году президент Франклин Делано Рузвельт подписал Закон о золотом резерве, запретивший частное владение золотом. А еще годом ранее появился Указ № 6102 о национализации золота, который обязывал всех сдать свое золото государству по фиксированной цене. За отказ — 10 лет тюрьмы.

По словам Далио, если случится серьезный экономический кризис, правительства во всем мире проделают то же самое с биткоином и другими криптовалютами.

БИТКОИН СЛИШКОМ СПЕКУЛЯТИВНЫЙ

За последние месяцы биткоин успел взлететь выше 60 000 долларов, а потом упасть ниже 30 000 долларов, и дело здесь не только в волатильности. Финансовые эксперты отмечают, что биткоин крайне подвержен влиянию спекуляций.

Далио разделяет это мнение и не советует принимать инвестиционные решения, основываясь на ценовой динамике криптовалюты. Для него это лишь часть "инвестиционной головоломки". "Просто думайте о нем, как о возможности диверсифицироваться. В целом, я знаю, будет ли биткоин расти в цене, или он подешевеет. Обосновать можно любой прогноз. Не стоит покупать подобные активы только потому, что они сейчас на подъеме", — резюмировал он.

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