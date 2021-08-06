МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основным негативным рычагом давления на биткоин в августе может стать план развития инфраструктуры США, который предполагает более жесткие требования к обороту криптовалют, рассказал РИА Новости директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. Число биткоинов на криптобиржах упало до уровня 2018 года

Он напомнил, что сегодня биткоин торгуется на уровне 40 981 доллар, рост за сутки составил 4,19%. Но, несмотря на прорыв отметки в 40 000 долларов, цена биткоина все еще может столкнуться с давлением, которое приведет к снижению в августе.

"Основным рычагом негативного давления может стать план развития инфраструктуры США, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов. Законопроект HR 3684 ужесточает правила для компаний, работающих с криптовалютами, и расширяет требования к отчетности для брокеров, а также обязывает сообщать о транзакциях с цифровыми активами на сумму более 10 000 долларов США во внутреннюю налоговую службу", — сказал Костарев.

Кроме того, по словам эксперта, на днях рынок уже отреагировал на заявление главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера о необходимости регулирования децентрализованных финансов. Аналитики считают, что инициатива сенаторов США может оказать негативное влияние на бычий импульс рынка, резюмировал Костарев.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.