МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Причин для серьезного снижения курса биткоина в настоящий момент нет, к концу августа в отсутствие негативных новостей его цена может подняться до 45-50 тысяч долларов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Я полагаю, что к концу августа у биткоина есть два пути — или остаться на текущем уровне в районе 35000-40000 долларов, либо преодолеть 40000 долларов и достигнуть 45000 долларов. Я не вижу причин, чтобы биткоин вновь пошел вниз к 30000 долларов и ниже. Как показала последняя неделя, участники рынка уже устали от стагнации, и негативные новости из Китая о запрете майнинга уже отыграны рынком", — говорит СЕО и основатель компании EMCD Михаэль Джерлис. Эксперт предположил, когда исчезнут анонимные криптовалюты

По какому сценарию будут развиваться события, зависит от нескольких факторов — в частности, релокации китайских майнинговых предприятий и риторики американских властей по крипторегулированию. "Так как многие майнинговые фермы релоцируются именно в США, а также потому что основная трейдинговая активность и инвестиции тоже идут от американских инвесторов, решения американских властей будут иметь серьезное влияние на ситуацию на крипторынке", — добавил эксперт.

Директор криптовалютного сервиса Alfacash Никита Сошников отмечает позитивные настроения на крипторынке и также считает маловероятным серьезное снижение в ближайшее время. Биткоин растет на фоне поддержки лидерами мнений

"Но все очень зависит от информационного поля. Самым тревожным фактором, который способен подорвать нынешний позитивный тренд, я считаю возможное ужесточение крипторегулирования в США, на которое во многом ориентируются и в ЕС, и в Канаде, и в остальном мире, так как руки американских регуляторов дотягиваются до всех криптопроектов, даже тех, которые, казалось бы, к США не имеют особо никакого отношения", — говорит он.

По мнению Сошникова, ужесточение крипторегулирования может привести к распродаже. "Но опять же — наднациональный характер биткоина не позволит ему обрушиться до нуля или исчезнуть, а крупные инвесторы и те, которые на этом рынке давно и пережили не одну криптозиму, скорее всего, воспользуются спадом для того, чтобы увеличить свои позиции в этом активе. Это в свою очередь удержит курс биткоина от серьезной просадки", — продолжил эксперт.

"К концу августа я ожидаю рывок биткоина и закрепление выше 40000 долларов. Возможно, локальные рывки к 50000 долларов, но вряд ли биткоину удастся закрепиться в районе этой отметки. Скорее всего, это будут краткосрочные всплески курса. Новый "бычий" цикл возможен осенью после восстановления рынка от китайского запрета", — заключил Сошников.

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