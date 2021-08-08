2021-08-08T15:24:00+03:00
2021-08-08T15:27:42+03:00
2021-08-08T15:24:00+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210808/834402809.html
Цена биткоина поднялась выше $44,5 тысячи
Криптовалюты
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин... ПРАЙМ, 08.08.2021
биткоин, новости, финансы, криптовалюты
https://1prime.ru/images/83264/33/832643344.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83264/33/832643344.jpg
https://1prime.ru/images/83264/33/832643341.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83264/33/832643341.jpg
https://1prime.ru/images/83264/33/832643338.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83264/33/832643338.jpg
https://1prime.ru/cripta/20210807/834398000.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.00 мск воскресенья рос в цене на 1,79% — до 44,55 тысячи долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 1,34% за последние сутки, до 44 418 долларов.