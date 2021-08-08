МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты биткоин в воскресенье поднялась выше 44 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперты дали прогноз по биткоину на конец августа

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.00 мск воскресенья рос в цене на 1,79% — до 44,55 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, цена биткоина растет на 1,34% за последние сутки, до 44 418 долларов.