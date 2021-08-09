МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в воскресенье превысила отметку в 45 тысяч долларов, что произошло впервые с 18 мая, свидетельствуют данные торгов. Россия возобновляет полеты на египетские курорты

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.18 мск снижался в цене на 2,4% — до 43,34 тысячи долларов, при этом в воскресенье показатель достиг отметки в 45,31 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел также на 2,4% — до 43,34 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Цена на биткоин продолжает подниматься после падения мая, причем стоимость криптовалюты заметно выросла в последнюю неделю июля — примерно с 34 тысяч до 42 тысяч долларов.

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