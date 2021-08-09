МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. События на крипторынке могут простимулировать инвесторов покупать биткоин, что позволит ему вырасти до 50 тысяч долларов уже в начале этой недели, но возможна и отрицательная коррекция, рассказал РИА Новости ведущий стратег инвестиционной компании EXANTE Янис Кивкулис. Цена биткоина превысила $45 тысяч впервые с 18 мая

Так, напомнил эксперт, в минувший четверг в сети Ethereum состоялся хардфорк — крупное обновление, получившее название London. Оно прошло успешно и придало рынку "позитивные вибрации". Кроме того, одной из частей хардфорка стало сжигание 13 тысяч монет Ethereum — для снижения их количества в обращении. Биткоин вышел из бокового диапазона и взял на выходных планку в 45 тысяч долларов, а Ethereum смог преодолеть отметку в 3 тысячи долларов.

"Возможно, что в начале новой недели участники финансового рынка придут с покупками, что уведет цену биткоина в область 50 тысяч долларов. Однако возможен и другой сценарий, когда мы можем увидеть усиление коррекции после роста в выходные, и главной задачей биткоина будет удержаться выше круглого уровня в 40 тысяч долларов", — сказал Кивкулис.

По словам эксперта, рост котировок на выходных происходил при поддержке растущих торговых объемов и тонкого рынка. В начале рабочей недели своё слово должны сказать институциональные инвесторы. Учитывая высокую зависимость биткоина даже от небольшого числа крупных ордеров (инструментов покупки и продажи на крипторынке), ситуация на рынке может меняться за считанные часы, пояснил Кивкулис.

"Однако если опираться на ценовую динамику последнего времени, то большинство держателей цифровых активов все же предпочитает сохранять токены в ожидании дальнейшего роста", — резюмировал он.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.