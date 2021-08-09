МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В воскресенье, 8 августа, биткоин на торгах впервые с середины мая превысил отметку в $45 тысяч. За июль главная криптовалюта подорожала на 33%. РБК со ссылкой на экспертов прогнозирует, что будет с криптовалютой дальше. Эксперт озвучил два сценария движения биткоина на этой неделе

На 13:10 МСК 9 августа биткоин торгуется на уровне $45,1 тысячи, ее капитализация составляет $856 млрд. Напомним, что в апреле монета торговалась на исторических максимумах — $64,3 тысячи.

"Импульсом роста крипторынка сейчас выступает не только дорожающий биткоин, но и успешное развертывание обновления London в сети Ethereum, рассказал изданию директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников.

Он считает, что продвижение альткоина к протоколу 2.0 позволили монете достигнуть отметки в $3 тысячи на выходных. "Я вижу улучшение эмоциональной составляющей, некое воодушевление на крипторынке. Его участники устали от затянувшейся стагнации и снижения котировок и теперь проявляют аппетит к росту", — пояснил эксперт.

Но тот факт, что биткоину удалось вырваться из длительного периода накопления в конце июля, показывает: текущие покупки могут реализоваться ростом до уровней $52-55 тысяч за монету, прогнозирует ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Он обуславливает нынешний рост за счет спотовых институциональных участников, а не розничных инвесторов.

Дальнейший рост цены далее вполне возможен, но он будет сопровождаться коррекциями и займет время, подчеркнул аналитик.

Першиков поясняет, что рост до $52 тысяч и выше займет несколько месяцев, но до конца 2021 года вполне возможно, что мы увидим восстановление капитализации рынка в целом. На август у биткоина главная задача — закрепление выше уровня $40 тысяч.

Если в августе биткоину удастся удержаться в диапазоне $40-50 тысяч, то возможен очередной прибыльный период осенью, как и в прошлые годы. "В этом случае можно будет говорить о шансах на обновление исторических максимумов раньше, чем в 2022 году", — подытожил он.

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