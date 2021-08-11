Эксперт рассказал, что цена биткоина немного снизится, а потом вырастет до $53-58 тысяч
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина может немного снизиться в ближайшие дни — до 41 тысячи долларов, но затем, скорее всего, пойдет на повышение и может достигнуть 58 тысяч долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости руководитель брокерской компании J2TX Артем Моисеев.
"В ближайшие дни мы ожидаем по данному инструменту умеренную коррекцию, но она будет носить временный характер. Наш сценарий с высокой вероятностью предполагает снижение цены биткоина к отметке 41 тысяча долларов, дальнейшую консолидацию на этом уровне, а затем новый виток роста и выход в диапазон 53-58 тысяч долларов", — прогнозирует эксперт.
Моисеев пояснил: на этой неделе рынок криптовалют переживает заметный отток средств. Инвесторы насторожились из-за очередных высказываний главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который в интервью Bloomberg заявил о необходимости регулирования крипторынка. Кроме того, вероятной причиной оттока стал позитивный отчет по рынку труда в США (Nonfarm Payrolls). Как сообщил эксперт со ссылкой на опубликованную статистику, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло до 943 тысяч против прогнозировавшийся 870 тысяч.
"Это подкрепило мнение рынка о скором сворачивании ультрамягкой кредитно-денежной политики ФРС, повышении ставок и, как следствие, — снижении инфляции. Частично это снижает привлекательность криптовалют, из-за ограниченной эмиссии считающихся защитным инструментом от инфляции", — объяснил Моисеев.
По его словам, наиболее заметный отток в объеме около 33 миллионов долларов наблюдался в биткоине, тенденция сохраняется уже на протяжении пяти недель подряд. В свою очередь, в Ethereum зафиксирован незначительный приток — около 2,8 миллиона долларов, его доля на рынке снова растет и уже составляет около 26% в активах фондов, инвестирующих в криптовалюту, против 11% в начале года.
"Впрочем, отток пока не мешает уверенному росту котировок биткоина. Во вторник был достигнут новый локальный максимум за последние 11 недель — цена превысила 46,5 тысячи долларов. С начала года биткоин вырос уже на 65%, а стоимость золота, главного конкурента криптовалют среди защитных активов, снизилась на 9%", — резюмировал собеседник агентства.
Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.
https://1prime.ru/cripta/20210811/834420840.html