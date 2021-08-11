МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина может немного снизиться в ближайшие дни — до 41 тысячи долларов, но затем, скорее всего, пойдет на повышение и может достигнуть 58 тысяч долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости руководитель брокерской компании J2TX Артем Моисеев. Что будет с биткоином после восстановления до $45 тысяч

"В ближайшие дни мы ожидаем по данному инструменту умеренную коррекцию, но она будет носить временный характер. Наш сценарий с высокой вероятностью предполагает снижение цены биткоина к отметке 41 тысяча долларов, дальнейшую консолидацию на этом уровне, а затем новый виток роста и выход в диапазон 53-58 тысяч долларов", — прогнозирует эксперт.

Моисеев пояснил: на этой неделе рынок криптовалют переживает заметный отток средств. Инвесторы насторожились из-за очередных высказываний главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который в интервью Bloomberg заявил о необходимости регулирования крипторынка. Кроме того, вероятной причиной оттока стал позитивный отчет по рынку труда в США (Nonfarm Payrolls). Как сообщил эксперт со ссылкой на опубликованную статистику, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло до 943 тысяч против прогнозировавшийся 870 тысяч.

"Это подкрепило мнение рынка о скором сворачивании ультрамягкой кредитно-денежной политики ФРС, повышении ставок и, как следствие, — снижении инфляции. Частично это снижает привлекательность криптовалют, из-за ограниченной эмиссии считающихся защитным инструментом от инфляции", — объяснил Моисеев.

По его словам, наиболее заметный отток в объеме около 33 миллионов долларов наблюдался в биткоине, тенденция сохраняется уже на протяжении пяти недель подряд. В свою очередь, в Ethereum зафиксирован незначительный приток — около 2,8 миллиона долларов, его доля на рынке снова растет и уже составляет около 26% в активах фондов, инвестирующих в криптовалюту, против 11% в начале года.

"Впрочем, отток пока не мешает уверенному росту котировок биткоина. Во вторник был достигнут новый локальный максимум за последние 11 недель — цена превысила 46,5 тысячи долларов. С начала года биткоин вырос уже на 65%, а стоимость золота, главного конкурента криптовалют среди защитных активов, снизилась на 9%", — резюмировал собеседник агентства.

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