МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Хакеры, взломавшие блокчейн-платформу Poly Network и укравшие у ее пользователей криптовалюту на 600 миллионов долларов, начали постепенно возвращать похищенные активы. Об этом сообщила в Twitter сама платформа. Финансист объяснил, почему биткоин проиграет золоту

"На данный момент мы получили активы, возвращаемые хакером, на общую сумму 4 772 297 долларов", — отметили в Poly Network. Это включает в себя 2,6 миллиона долларов, возвращенных с адреса Ethereum, 1,1 миллиона — с Binance, 1,01 миллиона — с Polygon.

Напомним, что ранее платформа Poly Network, которая работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны, объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов. Взломщики воспользовались уязвимостью в ее системе.

Эксперты считают, что кража была давно спланирована, отмечая, что она стала крупнейшей в истории децентрализированных финансовых сервисов. Сразу же после этой кражи платформа в своем заявлении призвала хакеров вернуть активы и вступить с ней в контакт. Кроме того, она установила адреса, на которые была переведена похищенная криптовалюта, в связи с чем она призвала внести в черный список токены, поступающие с этих адресов.

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