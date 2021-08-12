МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Многие люди вкладываются в финансовые пирамиды, такие как биткоин, забывая, что покупателей криптовалюты никто не может защитить. Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарий первого зампреда Банка России Сергея Швецова. В качестве примера он привел ситуации, когда жертвы мошенников переводят свои средства в биткоинах, и такие переводы нельзя заблокировать. Эксперт рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин

"Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать, и никто его защитить не может. Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете поделать", — отметил зампред ЦБ.

Он особо подчеркнул, что многие россияне не знакомы с правилами рынка капитала, где обещанная доходность отражает уровень риска. Швецов рассказал, что зачастую люди вкладываются в инструменты, как биткоин, либо продавая свое имущество, либо занимая средства у родственников.

Эксперт сравнил покупку криптовалюты с игрой в рулетке или участием в финансовой пирамиде. Летом прошлого года первый зампред ЦБ РФ подчеркнул, что вклад средств в цифровые активы не имеет отношения к инвестированию, не относится к финансовому рынку и не должно поощряться как со стороны государства, так и со стороны финансовых посредников.

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