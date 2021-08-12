МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. С конца июля доля биткоина на крипторынке продолжает снижаться. За последние две недели она уменьшилась более чем на 3 процентных пункта до 45%, по данным CoinMarketCap. Эксперты "РБК-Крипто" рассказали, на что указывает сокращение доли главной криптовалюты, несмотря на рост ее цены на 56% за прошедший месяц.

КОРРЕКЦИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев сказал, что, как правило, доля биткоина на крипторынке растет в периоды коррекции и неопределенности. По его словам, традиционно биткоин воспринимается как одна из самых стабильных криптовалют, не считая стейблкоинов.

"Инвесторы стараются переждать неопределенность в биткоине, а когда рынок, по их мнению, близок к восстановлению, они вновь покупают более рисковые токены небольших проектов", — отметил аналитик. Эксперт рассказал, чем на самом деле обеспечен биткоин

Доля альткоинов также выросла на фоне сокращения доли биткоина. Например, доля Ethereum за три недели выросла на 2 процентных пункта (до 19,6%). За этот же период цена крупнейшего по капитализации альткоина выросла на 88%, опередив по доходности биткоин.

С 20 июля подорожали и другие альткоины: XRP (100%), Dogecoin (75%), Binance Coin (53%), Cardano (80%), Internet Computer (171%). За последние два дня стремительный рост показали токены Iotex (450%) и Harvest Finance (391%).

Зуборев считает, что "в случае возвращения на рынок уверенности в дальнейшем мы можем увидеть новую волну интереса к недооцененным сферам, таким как NFT, Lending и токенам игровых проектов".

НЕ СЕЗОН АЛЬТКОИНОВ

Директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников объяснил, что "в классическом понимании сезон альткоинов — это период, когда альтернативные цифровые монеты сильно дорожают при низкой амплитуде колебаний котировок биткоина". По его словам, в такие периоды инвесторы ради получения быстрой прибыли переводят средства из биткоина в более волатильные альткоины. Эксперты дали прогноз по биткоину на конец августа

"Такого периода осенью я не ожидаю, так как не вижу предпосылок для стагнации курса биткоина", — резюмировал эксперт.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.