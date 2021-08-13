МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Наиболее подходящим моментом для инвестиции в биткоин может стать середина августа, потому что в дальнейшем самая популярная криптовалюта, скорее всего, пойдет на повышение, рассказал РИА Новости руководитель брокерской компании J2TX Артем Моисеев. Эксперты объяснили, к чему приведет снижение доли биткоина на крипторынке

"Согласно нашему техническому анализу, хорошей точкой для входа в длинную позицию по биткоину (то есть для покупки инструмента с целью заработать на дальнейшем увеличении его стоимости) может стать середина августа, когда его цена на локальной коррекции с высокой вероятностью снизится до отметки в 42,2 тысячи долларов. При таком сценарии дальнейшей целью для роста станет уровень в 46,5 тысячи долларов, что может обеспечить неплохую прибыль для спекулятивно настроенных инвесторов", — сказал эксперт.

Он пояснил, какие события сейчас влияют на крипторынок. Так, на днях крупнейшая американская сеть кинотеатров AMC Entertainment заявила, что начнет принимать биткоины для оплаты билетов. А технологический стартап из Сан-Франциско Metromile стал первой компанией, заявившей о готовности выплачивать страховки в этой криптовалюте.

"Очередные новости о небольших победах криптоиндустрии, конечно, не определяют движение котировок, но явно свидетельствуют о продолжающемся повышении интереса к "крипте" у все большего круга компаний из разных сфер бизнеса", — добавил Моисеев. Совершена самая большая кража криптовалюты

С Ethereum картина тесно коррелирует с динамикой котировок в биткоине, продолжил он. Наиболее правильной тактикой, по мнению эксперта, будет дождаться падения криптовалюты до 2,7 тысячи долларов, после чего можно открыть длинную позицию с целью 3,3 тысячи долларов. Стоп-приказ — на уровне 2,5 тысячи долларов.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.